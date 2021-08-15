Altay'dan merhaba!

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Kayserispor'u mağlup etti. 8. dakikada Pinares, kaleci Doğan'dan kaptığı topu içeriye çevirdi, Bamba vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Bamba 9'da bir kez daha ağları sarstı fakat ofsayt kararı çıktı. 45+1'de ise Fildişi Sahilli oyuncu yine sahne aldı. Cebrail'in ortasında topuğuyla topu filelere yollayan Bamba, devrenin skorunu belirledi: 2-0.

THACIANO BİTİRDİ

48'de yine Bamba savunma arkasına sarktı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Doğan topu tuttu. 59'da sol kanattan yapılan ortaya Mustafa Pektemek kafayı vurdu, top yandan auta gitti. 86'da Brezilyalı Thaciano aradaki farkı üçe çıkarttı: 3-0. Kalan sürede başka gol olmadı ve 18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden Mustafa Denizli'nin öğrencileri, 3 puanı 3-0'lık net bir skorla elde etti.