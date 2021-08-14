Altay’ın yeni maestrosu Pinares

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, uzun bir süredir görüştüğü Şilili 10 numara Cesar Pinares'in transferinde mutlu sona ulaştı. Resmi sözleşme imzalanan, Brezilya'da Gremio'da oynayan 30 yaşındaki Pinares için yaklaşık 1 milyon dolar bonservis ödeneceği öğrenildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, uzun bir süredir görüştüğü Şilili 10 numara Cesar Pinares'in transferinde mutlu sona ulaştı. Resmi sözleşme imzalanan, Brezilya'da Gremio'da oynayan 30 yaşındaki Pinares için yaklaşık 1 milyon dolar bonservis ödeneceği öğrenildi. Pinares; şimdiye dek, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Lis, Naderi, Aka, Bamba, Rodriguez ve Björkander'i kadrosuna katan İzmir ekibinin 9. transferi oldu. Tecrübeli maestro, Brezilya'da bu sezon şu ana kadar oynadığı 10 maçta 1 gol, 4 asist üretti. Geçen sezon ise 37 maçta 3 gol, 6 asist yaptı. 15 kez de milli olan Pinares, 1 gol attı. Öte yandan Altay, Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzaladığını da duyurdu.