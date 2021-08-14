Altay Kayserispor maçının ardından Mustafa Denizli'den galibiyet yorumu! "Daha farklı bitebilirdi"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten deneyimli teknik adam, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

İşte o sözler...

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Altay'ın uzun süre sonra yer aldığı lig ve güzel bir sonuç oldu tabii. Kadroda görev yapan yapmayan bütün futbolcular hazır olduğunu gösterdi.

Bizim için pozisyonu bol bir maçtı. Aslında daha farklı bitebilecek bir maçtı. Ama neticede Altay'ın ilk maçı böyle açık, net bir skorla kazanması ve futbolcuların hata yapsa bile telafi için ortaya koydukları mücadele takdire şayan. Hayırlı olsun diyoruz."

DENİZLİ SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçen sezon Denizli yönetiminde ligde Ümraniyespor ve Bandırmaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, play-off'ta İstanbulspor'la oynadığı 2 maçı da kazandıktan sonra play-off finalinde Altınordu'yu yendi.

Altay, Süper Lig'e de Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başladı.