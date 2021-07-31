Serge Aka Altay’da

Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Serge Arnaud Aka transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberonun vize işlemlerini tamamladıktan sonra İzmir'e gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi. Aka, siyah-beyazlıların 7. transferi oldu. Ayrıca kaleci, santrfor ve 10 numara takviyesi yapacak siyah-beyazlılar, Arsenal'den kiralamak istediği İzlandalı kaleci Alex Runarsson defterini kapattıktan sonra Polonyalı, Yunan ve Belçikalı olmak üzere listesine 3 kaleci adayı ekledi. İzmir ekibi 10 numara takviyesi için de yeniden arayışa geçti. Santrfor adayları arasında yer alan Mısırlı golcü Yasser Rayan'la görüşmeler sürüyor.