Altay'dan Cesar Pinares bombası!

Yeni sezon transferlerini bir bir açıklamaya başlayan Süper Lig'in yeni takımı Altay, yeni bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. İzmir temsilcisinin, 10 numara pozisyonunda görev alan Şilili Cesar Pinares'e kanca attığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Pinares'i kiralamak için Brezilya kulübü Gremio'ya 400 bin dolar, opsiyonlu satın alma içinse 1.4 milyon dolar teklif ettiği belirtildi. Hem kulüple hem oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, pazarlıkların olumlu yönde gittiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca 30 yaşındaki Cesar Pinares'in de Altay'a sıcak baktığı vurgulandı.

RODRIGUEZ İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Görüşmelerin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan İzmir temsilcisinin, Colo Colo'da oynayan 26 yaşındaki Şilili sol kanat Martin Rodriguez'in transferinde de önemli aşama kat ettiği öğrenildi. Altay daha önce ön libero Ceyhun Gülselam, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano'yu renklerine bağladı.