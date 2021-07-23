Eric Björkander resmen Altay’da

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i de resmen kadrosuna dahil etti.
SüperLig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i de resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.