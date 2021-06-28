Altay’da seçim günü

Altay, bugün genel kurula gidecek. İzmir ekibinde mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tek aday olarak seçime girerek yeniden başkanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Ekmekçioğlu'nun seçim sonrası takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden
anlaşması bekleniyor.
Altay, bugün genel kurula gidecek. İzmir ekibinde mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tek aday olarak seçime girerek yeniden başkanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Ekmekçioğlu'nun seçim sonrası takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden