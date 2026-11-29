Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-siyahlılar, taraftarının desteğiyle önemli bir galibiyete imza atmayı hedefliyor. Bayer Leverkusen ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasındaki karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izleyebilecek.

DORTMUND ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Bayern Münih'in yaşadığı puan kaybını değerlendirerek liderliğe yükselen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen karşısında avantajını sürdürmek istiyor. Niko Kovac yönetimindeki sarı-siyahlılar için iç sahada alınacak sonuç büyük önem taşıyor.

Borussia Dortmund, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile deplasmanda karşılaşmış ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Signal Iduna Park, Borussia Dortmund'un iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Stadın güney tribünü, Alman futbolunda Sarı Duvar olarak anılıyor.

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