Hamburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, Hamburg deplasmanına çıkacak. Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera temsilcisi, zirveyle arasındaki iki puanlık farkı kapatmayı amaçlıyor. Hamburg ise taraftarının desteğiyle son şampiyon karşısında puan arayacak. Peki, Hamburg-Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadele Hamburg'daki Volksparkstadion'da gerçekleştirilecek.

HAMBURG-BAYERN MUNIH MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın canlı yayın adresi S Sport Plus olacak. Bundesliga mücadelesi platform aboneleri tarafından internet üzerinden takip edilebilecek.

BAYERN MUNIH REKORA YAKLAŞIYOR

Bundesliga'da deplasmanda oynadığı son 31 karşılaşmayı kaybetmeyen Bayern Münih, kulüp rekoruna yaklaştı. Bavyera ekibi, 2012-2014 yılları arasında üst üste 33 deplasman maçında mağlubiyet yaşamamıştı.

HARRY KANE VE MUSIALA KADRODA YOK

Bayern Münih'in resmi maç öncesi bilgilendirmesine göre Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Michael Olise ve Ismael Saibari sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Alphonso Davies ve Serge Gnabry ise cuma günü takımla çalışmalara yeniden başladı.

HAMBURG-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI TAKİP EKRANI