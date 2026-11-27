Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 11. haftanın açılış maçında Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Sahasında başarılı bir grafik çizen Werder Bremen, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Borussia Mönchengladbach ise zorlu deplasmanda puan mücadelesi verecek. Peki, Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

WERDER BREMEN-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bremen kentindeki Weserstadion'da oynanacak.

WERDER BREMEN-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Futbolseverler, abonelikleri kapsamında platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

WERDER BREMEN SAHASINDA KAYBETMİYOR

Werder Bremen, 2026-2027 sezonunda Bundesliga'da oynadığı ilk 5 iç saha karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 13 puan toplayan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde başarılı performansını sürdürmek istiyor.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH ÇIKIŞ PEŞİNDE

Bundesliga'da geride kalan 10 karşılaşmanın 8'inden mağlubiyetle ayrılan Borussia Mönchengladbach, son sırada bulunuyor. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

ASpor CANLI YAYIN