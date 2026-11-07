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Anasayfa Almanya Bundesliga Bayern Münih deplasmanda Mainz'i yendi!

Bayern Münih deplasmanda Mainz'i yendi!

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mainz'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 19:55
Bayern Münih deplasmanda Mainz'i yendi!

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Kimmich ve 57'de Karl kaydetti.

Ev sahibi Mainz adına ise 90+2. dakikada Tietz sahneye çıktı. Bu gol Mainz için yeterli olmadı ve 3 puanı alan taraf Bayern Münih oldu. Maçın ardından Bayern Münih ligde 21 puanla averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Mainz ise 10 puanla 10. sırada bulunuyor.

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