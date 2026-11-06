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Anasayfa Almanya Bundesliga Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, nereden izlenir, yayın bilgileri?

Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, nereden izlenir, yayın bilgileri?

Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı, Bundesliga'da haftanın açılışında iki takım için de kritik bir sınav olacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde çıkış ararken konuk takım alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Peki mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 10:54
Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, nereden izlenir, yayın bilgileri?

Almanya Bundesliga'da 2026-2027 sezonunun 9. haftası, Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçıyla başlayacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi Hamburg, taraftarının desteğiyle yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Borussia Mönchengladbach ise deplasmandan puanla ayrılarak ligin son sırasından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

HAMBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Hamburg - Borussia Mönchengladbach maçı 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.30'da (TSİ) başlayacak. Bundesliga'nın 9. haftasının açılış karşılaşması, Almanya'nın Hamburg kentindeki Volksparkstadion'da oynanacak.

Ev sahibi Hamburg, taraftarı önünde üç puan alarak son haftalardaki mağlubiyet serisini bitirmeyi hedefliyor. Borussia Mönchengladbach ise Stuttgart galibiyetinin ardından yakaladığı toparlanmayı sürdürmek istiyor.

HAMBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Hamburg - Borussia Mönchengladbach karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 22.30'da başlayacak mücadeleyi S Sport Plus'ın dijital yayın platformundan takip edebilecek.

HAMBURG VE BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH'IN LİGDEKİ SON DURUMU

Bundesliga'da geride kalan sekiz haftanın ardından Hamburg, 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, oynadığı sekiz karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken 7 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.

Borussia Mönchengladbach ise 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Konuk takım, sekiz lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 11 gol atan Mönchengladbach, 22 gol yedi.

Hamburg, son lig karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Borussia Mönchengladbach ise Paderborn ile golsüz berabere kalarak ligdeki puanını 4'e yükseltti.

HAMBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MUHTEMEL 11'LERİ

Bundesliga'nın 5 Kasım'da yayımladığı tahmini kadroya göre Hamburg'un sahaya Heuer Fernandes, Omari, Bornauw, Torunarigha, El Ouahdi, Grønbæk, Sambi Lokonga, Muheim, Møller Wolfe, Moffi ve Daka ile çıkması bekleniyor.

Borussia Mönchengladbach'ın muhtemel 11'inde ise Batz, Hashioka, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Mohya, Hack ve Lidberg bulunuyor.

Hamburg'da Dickes, Nadir, Remberg ve Vieira; Mönchengladbach'ta ise Bolin, Honorat, Kleindienst, Leopold ve Leszczyński, Bundesliga'nın maç öncesi raporunda forma giyemeyecek isimler arasında gösterildi. Kesin kadrolar karşılaşma öncesinde açıklanacak

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