Bayern Münih ile Borussia Dortmund yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Bayern Münih'in golleri 38. dakikada Konrad Laimer ve 66. dakikada Dayot Upamecano'dan gelirken, Borussia Dortmund'un gollerini 60. dakikada Serhou Guirassy ve 89. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Öte yandan Bayern Münih'te Harry Kane, 56. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltirken, Bayern Münih averaj farkıyla zirvede, Borussia Dortmund ise 2. sırada yer aldı.