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Anasayfa Almanya Bundesliga Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Hoffenheim, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. 25 Ekim Pazar günü saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maçın ayrıntıları…

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 13:24 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 13:28
Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı canlı skor ekranı!

Almanya Bundesliga'da heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hoffenheim, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Ligde çıkış yakalamak isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Son haftalarda başarılı sonuçlar alan Bayer Leverkusen ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 7. haftasında oynanacak Hoffenheim – Bayer Leverkusen mücadelesi 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 17.30 olacak.

HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim ile Bayer Leverkusen arasındaki Bundesliga karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus yayınını takip edebilir.

HOFFENHEIM ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde daha iyi bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak istiyor.

Hoffenheim'ın özellikle hücumda üretken olması ve yakaladığı fırsatları değerlendirmesi önem taşıyor. Takımın kendi sahasında gol bulabilmesi, karşılaşmanın gidişatını belirleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Bayer Leverkusen karşısında alınacak galibiyet, Hoffenheim'ın ligdeki hedefleri açısından önemli bir adım olabilir. Ev sahibi ekip, rakibinin oyun kurmasını zorlaştırarak maçın temposunu kendi lehine çevirmeye çalışacak.

BAYER LEVERKUSEN'İN HEDEFİ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Bayer Leverkusen, Hoffenheim deplasmanında kazanarak başarılı performansını devam ettirmek istiyor. Konuk ekip, hücumdaki etkinliğini sahaya yansıtıp ligde üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Leverkusen'in son dönemdeki performansında hücum organizasyonları ve takım oyunu öne çıkıyor. Rakip savunmada boşluklar bulmayı hedefleyen konuk ekip, topa sahip olarak oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyecek.

Hoffenheim'ın iç saha avantajı ve Leverkusen'in form durumu, mücadele öncesinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Karşılaşmada orta saha mücadelesi ve iki takımın savunma performansı da sonuca etki edebilir.

HOFFENHEIM – BAYER LEVERKUSEN MAÇINDA GÖZLER HÜCUM HATTINDA

İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken hücumdaki etkinlik belirleyici olacak. Hoffenheim, taraftarı önünde baskılı bir başlangıç yapmaya çalışacak. Bayer Leverkusen ise rakibinin baskısını kırarak hızlı hücumlarla etkili olmayı amaçlayacak.

HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

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