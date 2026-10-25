Freiburg - Bayern Münih maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, Freiburg ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligin 7. haftasında sahaya çıkacak iki takım da kritik karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Bayern Münih, deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki konumunu korumayı hedeflerken Freiburg ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sonuç almak istiyor. Peki, Freiburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Freiburg ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg - Bayern Münih karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus yayın seçenekleri üzerinden takip edilebilecek.

BAYERN MÜNİH DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Bayern Münih, Bundesliga'da üst sıralardaki yerini korumak için Freiburg deplasmanından üç puan çıkarmayı amaçlıyor. Bavyera ekibi, yoğun maç takvimi içerisinde lig mücadelesine odaklanırken rakibinin sahasındaki etkili oyununa karşı dikkatli olmak zorunda.

Freiburg ise iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibine karşı puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. İki takım arasındaki mücadelede tempo, hücum etkinliği ve savunma performansı belirleyici olacak.

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI TAKİP ET