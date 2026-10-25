CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Almanya Bundesliga Freiburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’nın 7. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Peki, Freiburg – Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 13:39
Freiburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg - Bayern Münih maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan, Freiburg ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligin 7. haftasında sahaya çıkacak iki takım da kritik karşılaşmada puan mücadelesi verecek. Bayern Münih, deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki konumunu korumayı hedeflerken Freiburg ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sonuç almak istiyor. Peki, Freiburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Freiburg ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg - Bayern Münih karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus yayın seçenekleri üzerinden takip edilebilecek.

BAYERN MÜNİH DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Bayern Münih, Bundesliga'da üst sıralardaki yerini korumak için Freiburg deplasmanından üç puan çıkarmayı amaçlıyor. Bavyera ekibi, yoğun maç takvimi içerisinde lig mücadelesine odaklanırken rakibinin sahasındaki etkili oyununa karşı dikkatli olmak zorunda.

Freiburg ise iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibine karşı puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor. İki takım arasındaki mücadelede tempo, hücum etkinliği ve savunma performansı belirleyici olacak.

FREIBURG – BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de savunma belirsizliği!
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan liderliğinde son zamanların en kritik kabinesi! Mekke-Bedir kalkanı... Libya'dan sonra Mısır mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi!
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 14:21
Marsilya - Le Havre maçı bilgileri Marsilya - Le Havre maçı bilgileri 14:15
Monaco - Lille maçı bilgileri Monaco - Lille maçı bilgileri 14:00
Paris Saint-Germain - Lyon maçı bilgileri Paris Saint-Germain - Lyon maçı bilgileri 13:47
Freiburg - Bayern Münih maçı bilgileri Freiburg - Bayern Münih maçı bilgileri 13:36
Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri 13:24
Daha Eski
Udinese - Milan maçı bilgileri Udinese - Milan maçı bilgileri 13:12
Lecce-Juventus maçı bilgileri Lecce-Juventus maçı bilgileri 13:01
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 12:53
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 12:43
Inter - Fiorentina maçı bilgileri Inter - Fiorentina maçı bilgileri 12:28
Barcelona - Real Madrid maçı bilgileri Barcelona - Real Madrid maçı bilgileri 12:14