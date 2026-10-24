Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan Mainz ile Werder Bremen karşılaşmasıyla sürüyor. Puan tablosunda üst basamakları gözüne kestiren iki ekibin Mainz Arena'daki bu zorlu mücadelesinde tek amacı sahadan 3 puanla ayrılmak. Merakla beklenen Mainz-Werder Bremen maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gibi tüm ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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MAINZ-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz Arena'da sahne alacak Mainz-Werder Bremen maçı, 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak.

MAINZ-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Werder Bremen karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.