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Anasayfa Almanya Bundesliga Mainz-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan Mainz-Werder Bremen maçı ile devam ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım, Mainz Arena'daki nefes kesen düellodan galip ayrılmayı hedefliyor. Peki, Mainz-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 09:10
Mainz-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan Mainz ile Werder Bremen karşılaşmasıyla sürüyor. Puan tablosunda üst basamakları gözüne kestiren iki ekibin Mainz Arena'daki bu zorlu mücadelesinde tek amacı sahadan 3 puanla ayrılmak. Merakla beklenen Mainz-Werder Bremen maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gibi tüm ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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MAINZ-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz Arena'da sahne alacak Mainz-Werder Bremen maçı, 24 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak.

MAINZ-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Werder Bremen karşılaşması S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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