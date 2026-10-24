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Kompany hastanelik

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Kompany hastanelik
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Belçikalı çalıştırıcının altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Kompany, geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanmıştı.
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