Almanya futbolunda Köln ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. RheinEnergieStadion'da oynanacak mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Köln - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları...

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KÖLN-SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN?

Köln ile Schalke 04 arasındaki mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergieStadion'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

KÖLN-SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln - Schalke 04 karşılaşması, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı dijital yayın platformundan izleyebilecek.