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Anasayfa Almanya Bundesliga Köln-Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Köln-Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Köln ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. RheinEnergieStadion’da oynanacak karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Peki, Köln-Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:21
Köln-Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya futbolunda Köln ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. RheinEnergieStadion'da oynanacak mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Köln - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları...

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KÖLN-SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN?

Köln ile Schalke 04 arasındaki mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergieStadion'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

KÖLN-SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln - Schalke 04 karşılaşması, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı dijital yayın platformundan izleyebilecek.

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