Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Borussia Dortmund'un evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.
BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı TSİ 19.30'da oynanacak.
BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.