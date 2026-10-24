Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Borussia Dortmund'un evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı TSİ 19.30'da oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.