CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Almanya Bundesliga Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da 6. hafta heyecanı Werder Bremen ile Paderborn arasındaki mücadeleyle sürüyor. Werder Bremen'in ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli randevu öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Werder Bremen-Paderborn karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:42
Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen ile Paderborn kozlarını paylaşacak. Werder Bremen'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN?

Werder Bremen-Paderborn maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Paderborn maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Paderborn maçının yayıncısı bulunmuyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Başkent'te parola galibiyet! G.Saray'ın 11'i...
Samandıra'da kriz var iddiası! Asensio dışında...
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Mustafa Sarıgül'ün ses kaydı ve görüntüleri ortaya çıktı! Emir Sarıgül'ün 100 milyon euroluk şüpheli para trafiği dosyada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı!
Yıldız isim, Ugochukwu'nun yerine gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potada dev derbi: Beşiktaş-G.Saray! Potada dev derbi: Beşiktaş-G.Saray! 10:19
Fulham-Hull City maçı ne zaman? Fulham-Hull City maçı ne zaman? 09:57
Brentford-Liverpool maçı ne zaman? Brentford-Liverpool maçı ne zaman? 09:48
Villarreal-Elche maçı ne zaman? Villarreal-Elche maçı ne zaman? 09:38
Everton-Chelsea maçı ne zaman? Everton-Chelsea maçı ne zaman? 09:38
Bodrum FK-Bandırmaspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Bandırmaspor maçı ne zaman? 09:31
Daha Eski
Orkun Kökçü’den kötü haber geldi Orkun Kökçü’den kötü haber geldi 00:52
Tosun: F.Bahçe hataydı Tosun: F.Bahçe hataydı 00:54
Avrupa'da Türk gecesi Avrupa'da Türk gecesi 00:58
Aslan'ın Oulai ısrarı Aslan'ın Oulai ısrarı 06:18
G.Birliği-G.Saray maçı öncesi tüm detaylar! G.Birliği-G.Saray maçı öncesi tüm detaylar! 06:35
F.Bahçe-Alanyaspor maçı öncesi tüm detaylar! F.Bahçe-Alanyaspor maçı öncesi tüm detaylar! 07:01