Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen ile Paderborn kozlarını paylaşacak. Werder Bremen'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN?

Werder Bremen-Paderborn maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Paderborn maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

WERDER BREMEN-PADERBORN MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Paderborn maçının yayıncısı bulunmuyor.