Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Union Berlin'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.