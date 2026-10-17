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Anasayfa Almanya Bundesliga Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Union Berlin'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte tüm detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:29
Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Union Berlin'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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