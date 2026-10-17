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Anasayfa Almanya Bundesliga Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Schalke 04, kendi evinde Mainz 05'i konuk ediyor. Mavi-beyazlıların sahasında oynanacak bu kritik randevu öncesinde futbol tutkunları internet üzerinden "Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan ekranlara gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmayla ilgili merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:45
Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Schalke 04 ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Schalke'nin evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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SCHALKE 04-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN?

Schalke 04-Mainz 05 maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

SCHALKE 04-MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA?

Schalke 04-Mainz 05 maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

SCHALKE 04-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Schalke 04-Mainz 05 maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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