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Anasayfa Almanya Bundesliga Elversberg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Elversberg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da Elversberg ile Augsburg kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler arama motorlarında "Elversberg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:49
Elversberg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da Elversberg ile Augsburg karşı karşıya gelecek. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak. Spiesen-Elversberg kentindeki Waldstadion Kaiserlinde'de oynanacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Elversberg-Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri…

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ELVERSBERG-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?

Elversberg ile Augsburg arasındaki karşılaşma, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Almanya Bundesliga kapsamında gerçekleştirilecek mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

ELVERSBERG-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Elversberg-Augsburg karşılaşması, Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak. Futbolseverler, maçın başlangıç saatini takip ederek mücadeleye ilişkin gelişmeleri izleyebilecek.

ELVERSBERG-AUGSBURG HANGİ KANALDA?

Elversberg ile Augsburg arasında oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından canlı yayımlanmayacağı belirtiliyor.

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