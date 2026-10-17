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Anasayfa Almanya Bundesliga Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler arama motorlarında "Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Dev karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:52
Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini, kadro detaylarını araştırıyor. Bayern Münih-RB Leipzig maçına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde…

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BAYERN MÜNİH-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih ile RB Leipzig arasındaki Bundesliga mücadelesi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Almanya futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele saat 19.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH-RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.30 olarak açıklandı. Futbolseverler, Bundesliga'nın öne çıkan maçlarından birini bu saatte takip edebilecek.

BAYERN MÜNİH-RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-RB Leipzig karşılaşması, S Sport Plus platformundan canlı yayımlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde platform üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

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