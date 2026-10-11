Freiburg - Schalke 04 maçnı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da Freiburg ile Schalke 04, 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıralarda yer alan Freiburg, sahasında kazanarak başarılı başlangıcını sürdürmek isterken Schalke 04 deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Freiburg - Schalke 04 maçı Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Mücadelenin Türkiye yayın bilgisi, maç öncesi değerlendirmeler ve karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

FREIBURG - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Freiburg - Schalke 04 maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

FREIBURG - SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

FREIBURG FORMUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Freiburg, sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Teknik direktör Julian Schuster yönetimindeki ekip, Bundesliga'da üst sıralarda yer alırken Schalke 04 karşısında da sahasında kazanmayı hedefliyor.

Freiburg, ligdeki son maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Takım, bu karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan bir puanla ayrıldı. Schalke 04 maçı, Freiburg'un ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmesi açısından önem taşıyor.

SCHALKE 04 DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Bundesliga'ya yeniden yükselen Schalke 04, Freiburg deplasmanında puan kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Miron Muslic yönetimindeki ekip, zorlu rakibine karşı özellikle savunma disiplinini korumayı ve hızlı hücumlarla fırsat bulmayı amaçlıyor.

Schalke 04, ligdeki son karşılaşmasında Elversberg ile 0-0 berabere kaldı. Mavi-beyazlı ekip, Freiburg karşısında daha etkili bir hücum performansı sergileyerek deplasmandan olumlu sonuçla dönmeyi hedefliyor.

FREIBURG - SCHALKE 04 MAÇI CANLI SKOR EKRANI