CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Almanya Bundesliga Freiburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg, Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Europa-Park Stadion'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Freiburg - Schalke 04 maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele 11 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Freiburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 15:01
Freiburg - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg - Schalke 04 maçnı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da Freiburg ile Schalke 04, 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıralarda yer alan Freiburg, sahasında kazanarak başarılı başlangıcını sürdürmek isterken Schalke 04 deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Freiburg - Schalke 04 maçı Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Mücadelenin Türkiye yayın bilgisi, maç öncesi değerlendirmeler ve karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

FREIBURG - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Freiburg - Schalke 04 maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

FREIBURG - SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

FREIBURG FORMUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Freiburg, sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Teknik direktör Julian Schuster yönetimindeki ekip, Bundesliga'da üst sıralarda yer alırken Schalke 04 karşısında da sahasında kazanmayı hedefliyor.

Freiburg, ligdeki son maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Takım, bu karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan bir puanla ayrıldı. Schalke 04 maçı, Freiburg'un ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmesi açısından önem taşıyor.

SCHALKE 04 DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Bundesliga'ya yeniden yükselen Schalke 04, Freiburg deplasmanında puan kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Miron Muslic yönetimindeki ekip, zorlu rakibine karşı özellikle savunma disiplinini korumayı ve hızlı hücumlarla fırsat bulmayı amaçlıyor.

Schalke 04, ligdeki son karşılaşmasında Elversberg ile 0-0 berabere kaldı. Mavi-beyazlı ekip, Freiburg karşısında daha etkili bir hücum performansı sergileyerek deplasmandan olumlu sonuçla dönmeyi hedefliyor.

FREIBURG - SCHALKE 04 MAÇI CANLI SKOR EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
Beşiktaş'tan olay paylaşım!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR kamyonu kazası! 11 kişi öldü 2 şoför gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!
Kocaelispor'dan hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus, Cagliari engelini geçemedi! Juventus, Cagliari engelini geçemedi! 00:48
İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... 23:51
G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! 22:49
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! 23:03
Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... 23:35
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Beşiktaş'tan olay paylaşım! 23:43
Daha Eski
Bursa evinde Mardin'e yenildi! Bursa evinde Mardin'e yenildi! 21:14
Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! 21:29
Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! 21:35
Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! 21:45
Kocaelispor'dan penaltı itirazı! Kocaelispor'dan penaltı itirazı! 21:49
Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! 22:07