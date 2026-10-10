CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Almanya Bundesliga Bayern Münih'e Augsburg çelmesi!

Bayern Münih'e Augsburg çelmesi!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg'a konuk olan Bayern Münih, liderlik koltuğuna yeniden yerleşme hayali ile çıktığı mücadeleden 1 puanla döndü. İşte 2-2'lik eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmanın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 18:37
Bayern Münih'e Augsburg çelmesi!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında heyecan, Augsburg-Bayern Münih karşılaşması ile devam etti. Borussia Dortmund'un puan kaybettiği hafta averajla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Vincent Kompany ve öğrencileri, Augsburg deplasmanında istediğini alamadı.

Devre arasına 1-0 geride giren Bayern Münih, 1 puanı ikinci yarıda kaydettiği goller ile kurtardı.

Konuk ekip 55. dakikada Ismael Saibari ile skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi takım adına yanıt ise dakika 64'te Rodrigo Ribeiro'dan geldi.

Skoru belirleyen golü dakika 80'de Nathaniel Brown kaydetti ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

Harry Kane, karşılaşmayı 2 asist ile tamamlarken Bayern Münih'in Augsburg karşısında kaydettiği toplamda 3 gol, çeşitli sebeplerden iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 11, Augsburg ise 8 puana yükseldi.

FELLHAUER TARİHE GEÇTİ

Robin Fellhauer, maçın 8,4. saniyesinde attığı gol ile Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydetti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sadeliğin püf noktaları''
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye “Yanımda durmadılar” çıkışı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler!
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssızlığı sürdü! Mekanik sorunlar... 11:50
Racing Santander - Valencia maçı bilgileri Racing Santander - Valencia maçı bilgileri 11:26
Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri Real Sociedad - Deportivo maçı bilgileri 10:34
Real Betis - Osasuna maçı bilgileri Real Betis - Osasuna maçı bilgileri 10:44
G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! G.Saray-Barcelona maçının hakemi açıklandı! 11:23
Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı! F.Bahçe'nin ilk golünden önce faul var mı? 11:26
Daha Eski
Hull City - Everton maçı bilgileri Hull City - Everton maçı bilgileri 09:26
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a eleştiri 09:28
Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! Ahmet Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza flaş sözler! 09:34
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı 09:35
Liverpool - Manchester City maçı bilgileri Liverpool - Manchester City maçı bilgileri 09:36
Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri Elche CF-Celta de Vigo maçı bilgileri 09:49