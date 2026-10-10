Bayern Münih'e Augsburg çelmesi!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında heyecan, Augsburg-Bayern Münih karşılaşması ile devam etti. Borussia Dortmund'un puan kaybettiği hafta averajla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Vincent Kompany ve öğrencileri, Augsburg deplasmanında istediğini alamadı.

Devre arasına 1-0 geride giren Bayern Münih, 1 puanı ikinci yarıda kaydettiği goller ile kurtardı.

Konuk ekip 55. dakikada Ismael Saibari ile skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi takım adına yanıt ise dakika 64'te Rodrigo Ribeiro'dan geldi.

Skoru belirleyen golü dakika 80'de Nathaniel Brown kaydetti ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

Harry Kane, karşılaşmayı 2 asist ile tamamlarken Bayern Münih'in Augsburg karşısında kaydettiği toplamda 3 gol, çeşitli sebeplerden iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 11, Augsburg ise 8 puana yükseldi.

FELLHAUER TARİHE GEÇTİ

Robin Fellhauer, maçın 8,4. saniyesinde attığı gol ile Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydetti.