Augsburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 5. hafta maçında Augsburg, evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Ligde sezona iyi başlangıç yapan iki ekibi buluşturan mücadelede, 7 puanlı Augsburg, 10 puanlı Bayern Münih'i karşısında sürprize imza atmanın peşinde. Bayern ise Şampiyonlar Ligi öncesi liderliği geri almayı hedefliyor. Peki Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

AUGSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında oynanacak Augsburg-Bayern Münih maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

AUGSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.