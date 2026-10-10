CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Almanya Bundesliga Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Augsburg, dev rakibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Futbolseverler ise Augsburg-Bayern Münih maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Augsburg-Bayern Münih karşılaşması ne zaman? Augsburg-Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 10:56
Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Augsburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 5. hafta maçında Augsburg, evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Ligde sezona iyi başlangıç yapan iki ekibi buluşturan mücadelede, 7 puanlı Augsburg, 10 puanlı Bayern Münih'i karşısında sürprize imza atmanın peşinde. Bayern ise Şampiyonlar Ligi öncesi liderliği geri almayı hedefliyor. Peki Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

AUGSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında oynanacak Augsburg-Bayern Münih maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

AUGSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Thomas Reis: Kolay değildi!
Samsunspor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno-oligark çıkışı: Hedeflerinde gençler var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30