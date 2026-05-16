St. Pauli-Wolfsburg maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St. Pauli-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Millerntor Stadion, Bundesliga tarihinin en nefes kesici ve dramatik kümede kalma savaşlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ligin dibindeki üç takımın son haftaya 26 puanla girdiği bu inanılmaz senaryoda, ev sahibi St. Pauli için bir prestij mücadelesi yaşanacak. Geçtiğimiz hafta Leipzig deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerek averaj farkıyla son sıraya gerileyen Alexander Blessin'in öğrencileri, taraftarı önünde mutlak bir galibiyet arıyor. Konuk ekip VfL Wolfsburg cephesinde ise kulüp tarihinin en kâbus dolu sezonu yaşanıyor. Sezon boyunca aldıkları 19 mağlubiyetle kulüp rekoru kıran ve geçen hafta evinde Bayern Münih'e 1-0 boyun eğen konuk ekip, kendilerini bir anda uçurumun kenarında buldu. İşte St. Pauli-Wolfsburg maçının detayları!

St. Pauli-Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki St. Pauli-Wolfsburg maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

St. Pauli-Wolfsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Pauli-Wolfsburg maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St. Pauli-Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Ando; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Fujita, Oppie; Hountondji, Kaars

Wolfsburg: Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Majer, Vinicius, Eriksen, Maehle; Daghim, Pejcinovic