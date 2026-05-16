Ziraat Türkiye Kupası
Mönchengladbach-Hoffenheim CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 34. ve son haftasında Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim’ı ağırlıyor. 35 puanla 13. sırada yer alan ve kümede kalmayı haftalar öncesinden garantiye alan Gladbach, taraftarı önünde sezona şık bir veda yapmak istiyor. 61 puanla 5. sırada yer alan ve 4. sıradaki Stuttgart ile kıyasıya bir Şampiyonlar Ligi yarışı veren Hoffenheim ise mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki, Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 07:43
Borussia-Park, Bundesliga'da sezonun en yüksek amaçlarından birine koşan iki takımı ağırlayacak. Ev sahibi Mönchengladbach, teknik direktör Eugen Polanski yönetiminde inişli çıkışlı geçirdiği sezonu nihayet tehlikesiz bir bölgede tamamladı. Haftalar öncesinden topladığı 35 puanla kümede kalmayı başaran ev sahibi, son haftalarda tamamen baskıdan uzak bir görüntü çizdi. Kendi seyircisi önünde çıkacağı sezonun bu son maçında, güçlü rakibine çelme takmak ve taraftarına galibiyetle veda etmek isteyen yeşil-siyahlılar, Hoffenheim için bu tarihi günü zora sokabilir. Konuk ekip TSG Hoffenheim cephesinde ise tam anlamıyla kulüp tarihinin en kritik eşiklerinden biri yaşanıyor. Bu sezon sergilediği hücum futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan mavi-beyazlılar, 61 puanla Şampiyonlar Ligi potasının hemen ardında, 5. sırada pusuda bekliyor. Aynı puana sahip oldukları Stuttgart'ın sadece 5 averaj gerisinde bulunan Hoffenheim, Gladbach deplasmanında farklı kazanarak hem Stuttgart'ın Frankfurt karşısında takılmasını bekleyecek hem de averaj makasını kapatmaya çalışacak. İşte Mönchengladbach-Hoffenheim maçının detayları!

Mönchengladbach-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Mönchengladbach-Hoffenheim maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Mönchengladbach-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Pauli-Wolfsburg maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mönchengladbach-Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Stoger, Engelhardt, Mohya, Ullrich; Honorat, Tabakovic

Hoffenheim: Baumann; Kabak, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Toure; Kramaric; Lemperle, Asllani

