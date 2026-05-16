Heidenheim-Mainz 05 maçı ayrıntıları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Almanya Bundesliga’nın 34. ve son haftasında FC Heidenheim, Mainz 05’i konuk ediyor. Mart ayında baraj hattının tam 10 puan gerisindeyken son 7 maçta topladığı 12 puanla 26 puana ulaşan ve kümede kalma umudunu son maça taşıyan Heidenheim, amacına ulaşamasa da evinde mutlak galibiyet hedefliyor. 37 puanla 10. sırada yer alan ve hiçbir iddiası ya da düşme korkusu kalmayan Mainz 05 ise deplasmanda sezonu şık bir skorla kapatmak istiyor. Peki, Heidenheim - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da cumartesi mesaisinde gözler, lig tarihinin en epik kümede kalma hikayelerinden birine çevrilecek. Ev sahibi Heidenheim, haftalar önce herkesin havlu attığını düşündüğü bir noktadan inanılmaz bir reaksiyon gösterdi. Son haftalarda şampiyon Bayern Münih deplasmanından 3-3'lük beraberlik çıkaran, geçtiğimiz hafta ise Köln'ü deplasmanda 3-1 ile geçen Frank Schmidt'in öğrencileri, her şeye rağmen Bundesliga'da tutunamadı. Konuk ekip Mainz 05 cephesinde ise son haftalara tasasız ve kaygısız bir tatil modu hakim. Urs Fischer yönetiminde topladığı 37 puanla ligin tam ortasında yer alan ve sezonu garantileyen Mainz, son 6 maçında sadece 1 galibiyet alarak vitesi biraz düşürdüğünün sinyallerini verdi. İşte Heidenheim-Mainz 05 maçının detayları!

Heidenheim-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Heidenheim-Mainz 05 maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Heidenheim-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Mainz 05 maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim-Mainz 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Vasilj; Wahl, Smith, Ando; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Fujita, Oppie; Hountondji, Kaars

Mainz 05: Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Majer, Vinicius, Eriksen, Maehle; Daghim, Pejcinovic

