Almanya Bundesliga CANLI YAYIN | Union Berlin-Augsburg maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

Almanya Bundesliga’nın 34. ve son haftasında FC Union Berlin, FC Augsburg’u Stadion An der Alten Försterei’de ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle 36 puana ulaşan ve kümede kalmayı resmen garantileyen Union Berlin, taraftarı önünde sezona galibiyetle veda etmeyi amaçlıyor. Topladığı 43 puanla 9. sırada yer alan ve Avrupa kupaları umudunu son maça taşıyan Augsburg ise bu zorlu deplasmandan zaferle ayrılmak istiyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stadion An der Alten Försterei, cumartesi günü sadece taktiksel bir mücadeleye değil, Avrupa futbolu için son derece anlamlı ve tarihi bir vedaya tanıklık edecek. Ev sahibi Union Berlin, Avrupa'nın beş büyük liginde bir erkek takımının başına geçen ilk kadın teknik direktör olarak tarihe geçen Marie-Louise Eta yönetiminde sezonun son maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Mainz deplasmanında golleriyle 3-1 kazanarak Avrupa futbol tarihinde bir erkek takımının başında maç kazanan ilk kadın teknik direktör unvanını da alan Eta, kulübün Bundesliga'da kalışını resmen ilan etmişti. Bu kısa ama tarihi dönemi taraftarı önünde bir başka galibiyetle taçlandırmak isteyen Eta, maçın ardından Union Berlin'in kadın futbol takımının başına geçmek üzere görevini devredecek. Konuk ekip FC Augsburg cephesinde ise motivasyon en üst seviyede. Topladığı 43 puanla 9. sırada yer alan Bavyera temsilcisi, Avrupa kupalarına katılabilmek adına amansız bir yarışın içinde. Augsburg'un bu deplasmanda kazanmaktan başka çaresi olmadığı gibi, üst sırasındaki rakipleri Freiburg ve Eintracht Frankfurt'un da puan kaybetmesini beklemesi gerekecek. İşte Union Berlin-Augsburg maçının detayları!

Union Berlin-Augsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Union Berlin-Augsburg maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Union Berlin-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Augsburg maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Klaus; Trimmel, Leite, Doekhi, Rothe; Khedira, Kemlein; Burke, Ansah, Burcu; Ilic

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Massengo, Rieder, Fellhauer; Kade, Komur; Gregoritsch

