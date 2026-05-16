CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga CANLI İZLE | Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hangi kanalda?

CANLI İZLE | Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 34. ve son haftasında Werder Bremen, Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Topladığı 32 puanla 15. sırada yer alan ve kümede kalmayı bir hafta öncesinden garantileyen Werder Bremen, taraftarı önünde stressiz bir maça çıkıyor. 70 puanla lig ikinciliğini haftalar öncesinden tescilleyen Borussia Dortmund ise deplasmanda kazanarak son 7 yılın en yüksek puan topladığı sezonunu geride bırakmayı hedefliyor. Peki, Werder Bremen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 07:43
CANLI İZLE | Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Werder Bremen-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Weserstadion, Bundesliga'da geleneksel olarak tüm son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı cumartesi mesaisinde, ligin iki köklü çınarını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Werder Bremen, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de topladığı 32 puanla tehlike çemberinin hemen üzerinde, 15. sırada yer alıyor. Alt sıradaki üç takımın birbirleriyle oynayacağı kritik haftada matematiksel olarak oldukça rahat bir konumda bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon taraftarlarına yaşattıkları hayal kırıklıklarını unutturmak istiyor.Borussia Dortmund cephesinde ise son haftaya girilirken oldukça huzurlu ve gururlu bir hava hakim. Teknik direktör Niko Kovac önderliğinde harika bir sezon geçiren misafir ekip, topladıkları 70 puan ve yakaladıkları +34'lük müthiş averajla lig ikinciliğini çoktan cebe koydu. İşte Werder Bremen-Borussia Dortmund maçının detayları!

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Agu, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Njinmah, Musah, Schmid

Borussia Dortmund: Meyer; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Beier, Inacio; Silva

ASpor CANLI YAYIN

Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu!
Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54
Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! 00:54
G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! 00:54
Daha Eski
İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler 00:54
Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! 00:54
Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! 00:54
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" 00:53
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 00:53
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! 00:53