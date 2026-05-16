CANLI İZLE | Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Weserstadion, Bundesliga'da geleneksel olarak tüm son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı cumartesi mesaisinde, ligin iki köklü çınarını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Werder Bremen, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de topladığı 32 puanla tehlike çemberinin hemen üzerinde, 15. sırada yer alıyor. Alt sıradaki üç takımın birbirleriyle oynayacağı kritik haftada matematiksel olarak oldukça rahat bir konumda bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon taraftarlarına yaşattıkları hayal kırıklıklarını unutturmak istiyor.Borussia Dortmund cephesinde ise son haftaya girilirken oldukça huzurlu ve gururlu bir hava hakim. Teknik direktör Niko Kovac önderliğinde harika bir sezon geçiren misafir ekip, topladıkları 70 puan ve yakaladıkları +34'lük müthiş averajla lig ikinciliğini çoktan cebe koydu. İşte Werder Bremen-Borussia Dortmund maçının detayları!

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Agu, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Njinmah, Musah, Schmid

Borussia Dortmund: Meyer; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Beier, Inacio; Silva