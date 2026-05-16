Bayer Leverkusen-Hamburg maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı büyük şölende, BayArena çok kritik bir maça sahne olacak. Ev sahibi Bayer Leverkusen, geçtiğimiz hafta deplasmanda Stuttgart'a 3-1 kaybederek ilk 4 yolunda çok ağır bir darbe aldı ve 58 puanla 6. sıraya geriledi. Teknik direktör Kasper Hjulmand'ın öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Ancak bu da tek başına yeterli değil; Leverkusen'in kazanıp üstündeki rakipleri Stuttgart ve Hoffenheim'ın son maçlarında mağlup olmasını beklemesi gerekiyor. Hamburger SV cephesinde ise son haftaya girilirken oldukça huzurlu bir hava hakim. Geçtiğimiz hafta evinde Freiburg'u 3-2 mağlup ederek puanını 37'ye yükselten konuk takım, düşme korkusunu tamamen üzerinden attı ve ligi orta sıralarda bitirmeyi garantiledi. Avrupa kupaları iddiaları da bulunmayan Hamburg, bu zorlu deplasmana tamamen baskıdan uzak ve keyifli bir futbol oynamak için çıkacak. İşte Bayer Leverkusen-Hamburg maçının detayları!

Bayer Leverkusen-Hamburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Bayer Leverkusen-Hamburg maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Hamburg maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

Hamburg: Heuer Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Omari; Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Gronbaek; Vieira, Konigsdorffer; Stange