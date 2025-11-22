Borussia Dortmund - Stuttgart izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 11. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek. BVB Stadion Dortmund'da seyirci avantajını kullanarak rakibini devirmek isteyen Dortmund, puanını 24'e çıkararak 2. sıraya oturmayı hedefliyor. Stuttgart ise Borussia Dortmund ile aynı amacı paylaşıyor. Yalnızca averaj farkıyla rakibinin alt sırasında yer alan Sebastian Hoeness'in öğrencileri, zirveye en yakın olmak için mücadele edecek. Peki Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 kanalında canlı yayınlanacak.