Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Stuttgart izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Stuttgart izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan dorukta. Borussia Dortmund, alt sırasındaki Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Puanları eşit olan rakiplerden ev sahibi, +4 averaj farkıyla üst sırada yer alırken puan tablosunda ilk 5'te dengeleri değiştirecek karşılaşmanın detayları ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:44
Borussia Dortmund - Stuttgart izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 11. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek. BVB Stadion Dortmund'da seyirci avantajını kullanarak rakibini devirmek isteyen Dortmund, puanını 24'e çıkararak 2. sıraya oturmayı hedefliyor. Stuttgart ise Borussia Dortmund ile aynı amacı paylaşıyor. Yalnızca averaj farkıyla rakibinin alt sırasında yer alan Sebastian Hoeness'in öğrencileri, zirveye en yakın olmak için mücadele edecek. Peki Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 kanalında canlı yayınlanacak.

