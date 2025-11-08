Hamburg - Dortmund maçı CANLI izle! Hamburg-Dortmund maçı izleme linki

Hamburg-Dortmund maçını takip etmek için tıklayın!
Hamburg-Dortmund maçı canlı izle! Almanya Bundesliga'da kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hamburg, güçlü rakibi Borussia Dortmund'u Volksparkstadion'da konuk edecek. Ev sahibi ekip, üst üste dördüncü yenilgisini almamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sarı-siyahlı Dortmund ise deplasmanda kazanarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, "Hamburg Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?" sorularını merak ediyor. Peki, Hamburg-Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
HAMBURG DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Hamburg-B.Dortmund maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
HAMBURG-B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Hamburg-B.Dortmund maçı, saat 17:30'da başlayacak.
HAMBURG - DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hamburg ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.
HAMBURG VS B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Hamburg ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Hamburger SV-Borussia Dortmund maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
HAMBURG-B.DORTMUND MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
LET'S GO! 🔥 𝐇𝐞𝐢𝐦𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥 gegen den @BVB! 🔷⚔️#nurderHSV #HSVBVB pic.twitter.com/WhgOngdGZ7— Hamburger SV (@HSV) November 8, 2025
Looking to bounce back ✊ pic.twitter.com/S1moaJgKhW— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 8, 2025