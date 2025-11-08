CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg - Dortmund maçı CANLI izle! Hamburg-Dortmund maçı izleme linki

Hamburg - Dortmund maçı CANLI izle! Hamburg-Dortmund maçı izleme linki

Almanya Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Hamburg, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü kendi sahasında Borussia Dortmund’u konuk edecek. Volksparkstadion’da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, ligde üst üste dördüncü yenilgiyi almamak için sahaya çıkacak. Peki, Hamburg-Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hamburg-Dortmund maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:17 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:32
Hamburg - Dortmund maçı CANLI izle! Hamburg-Dortmund maçı izleme linki

Hamburg-Dortmund maçını takip etmek için tıklayın!

Hamburg-Dortmund maçı canlı izle! Almanya Bundesliga'da kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hamburg, güçlü rakibi Borussia Dortmund'u Volksparkstadion'da konuk edecek. Ev sahibi ekip, üst üste dördüncü yenilgisini almamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sarı-siyahlı Dortmund ise deplasmanda kazanarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, "Hamburg Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?" sorularını merak ediyor. Peki, Hamburg-Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

HAMBURG DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Hamburg-B.Dortmund maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

HAMBURG-B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Hamburg-B.Dortmund maçı, saat 17:30'da başlayacak.

HAMBURG - DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hamburg ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

HAMBURG VS B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Hamburger SV-Borussia Dortmund maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

HAMBURG-B.DORTMUND MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

