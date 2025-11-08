Hamburg - Dortmund maçı CANLI izle! Hamburg-Dortmund maçı izleme linki

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hamburg-Dortmund maçı canlı izle! Almanya Bundesliga'da kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hamburg, güçlü rakibi Borussia Dortmund'u Volksparkstadion'da konuk edecek. Ev sahibi ekip, üst üste dördüncü yenilgisini almamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sarı-siyahlı Dortmund ise deplasmanda kazanarak liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, "Hamburg Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?" sorularını merak ediyor. Peki, Hamburg-Borussia Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

HAMBURG DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Hamburg-B.Dortmund maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

HAMBURG-B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Hamburg-B.Dortmund maçı, saat 17:30'da başlayacak.

HAMBURG - DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hamburg ve B.Dortmund'un karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

HAMBURG VS B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Hamburg ile B.Dortmund arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Hamburger SV-Borussia Dortmund maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

HAMBURG-B.DORTMUND MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Looking to bounce back ✊ pic.twitter.com/S1moaJgKhW — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 8, 2025