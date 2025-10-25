Augsburg - Leipzig maçı CANLI izle!🔴 Bundesliga Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Augsburg, ligde oynadığı 7 maçta 7 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. Konuk ekip Leipzig ise, geçtiğimiz hafta Hamburger SV'yi 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Bundesliga'da zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Leipzig, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Mücadele, Cumartesi günü WWK Arena'da oynanacak ve Almanya'da şampiyonluk mücadelesine yön verecek. Peki, Bundesliga Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AUGSBURG LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

AUGSBURG LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tivibu Sport 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

