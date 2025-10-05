Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Borussia Mönchengladbach evinde Freiburg'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.