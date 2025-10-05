CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 14:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Borussia Mönchengladbach evinde Freiburg'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Singo açıklaması!
F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi!
DİĞER
Fenerbahçe'de futbolcular Sadettin Saran ile konuştu! Kritik maç öncesi mesajı verildi...
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüyor
F.Bahçe'den prim hamlesi!
F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:40
F.Bahçe Beko'da sakatlık şoku! F.Bahçe Beko'da sakatlık şoku! 14:38
Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Freiburg maçı ne zaman? 14:05
Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman? Hamburg-Mainz 05 maçı ne zaman? 14:02
Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman? Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman? 13:58
G.Saray'dan Singo açıklaması! G.Saray'dan Singo açıklaması! 13:56
Daha Eski
Trabzonlu efsaneler Emir Yuşa için sahada! Trabzonlu efsaneler Emir Yuşa için sahada! 13:52
Lille-PSG maçı ne zaman? Lille-PSG maçı ne zaman? 13:48
F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi! 13:46
RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman? RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman? 13:43
Le Havre-Rennes maçı ne zaman? Le Havre-Rennes maçı ne zaman? 13:38
Monaco-Nice maçı ne zaman? Monaco-Nice maçı ne zaman? 13:20