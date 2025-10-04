CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 11:37
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Bayer Leverkusen, evinde Union Berlin'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen - Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Kofane

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah

