Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Bayer Leverkusen, evinde Union Berlin'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen - Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Kofane

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah