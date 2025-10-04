Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Augsburg - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Augsburg, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Augsburg - Wolfsburg maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg - Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Matsima, Schlotterbeck, Zesiger; Jakic, Massengo, Fellhauer; Wolf, Rieder, Claude-Maurice; Essende

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vinicius; El Amine Amoura, Svanberg, Wimmer; Pejcinovic