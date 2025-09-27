CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 5. hafta maçında Wolfsburg ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Wolfsburg, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Leipzig maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Jens, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vinicius; Olsen, Majer, Wimmer; Amoura

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Nusa

İşte Alvarez'in son durumu!
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 26 Eylül 2025 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..."
Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu
