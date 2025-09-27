Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Wolfsburg, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Leipzig maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Jens, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vinicius; Olsen, Majer, Wimmer; Amoura

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Nusa