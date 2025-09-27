St Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 5. hafta maçında St Pauli ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, St Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:10
St Pauli - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında St Pauli, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St Pauli - Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St Pauli - Bayer Leverkusen maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St Pauli - Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Lage

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tillman, Seghir; Schick

