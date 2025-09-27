CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 5. hafta maçında Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:44
Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Mönchengladbach, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mönchengladbach: Nicolas; Diks, Elvedi, Friedrich; Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich; Stoger, Castrop; Machino

Eintracht Frankfurt: Kaua; Amenda, Koch, Theate, Brown; Doan, Uzun, Larsson, Chaibi, Bahoya; Wahi

