Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Mainz - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Mainz, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mainz - Borussia Dortmund maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Zentner; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Nordin; Sieb

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier