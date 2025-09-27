CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Almanya Bundesliga 5. hafta maçınca B. Mönchenglarbach deplasmanına konuk olan Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun attığı gol ve yaptığı 1 asistle büyük alkış topladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 23:21
Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 5. hafta maçında adeta şov yaptı.

Borussia Mönchengladbach deplasmanında takımının 3. golünde asist yapan Can Uzun, E. Frankfurt'un 5. golünü de kaydeden isim oldu.

İşte Can Uzun'un kaydettiği gol:

İşte Can Uzun'un asisti:

