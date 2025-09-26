Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Werder Bremen maçı 26 Eylül Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - Werder Bremen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Coulibaly, Friedl, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Njinmah; Grull