Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Eintracht Frankfurt ile Union Berlin, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.