CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Eintracht Frankfurt ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftalarında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Eintracht Frankfurt ile Union Berlin, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi!
Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? 12:18
İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! 12:12
Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! 11:51
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? 11:48
Bayer Leverkusen-Mönchengladbach maçı ne zaman Bayer Leverkusen-Mönchengladbach maçı ne zaman 11:44
Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga 11:41
Daha Eski
Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? 11:32
Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman? Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman? 11:24
Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? 11:19
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi! 11:19
Inter-Sassuolo maçı ne zaman? Inter-Sassuolo maçı ne zaman? 11:10
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 11:03