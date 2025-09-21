CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftalarında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan alarak moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler "Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Borussia Dortmund ile Wolfsburg, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı 21 Eylül Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi!
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
G.Saray'ın yıldız ismine psikolojik destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya-PSG maçı ne zaman? Marsilya-PSG maçı ne zaman? 12:35
Monaco-Metz maçı ne zaman? Monaco-Metz maçı ne zaman? 12:29
Le Havre-Lorient maçı ne zaman? Le Havre-Lorient maçı ne zaman? 12:25
Auxerre-Toulouse maçı ne zaman? Auxerre-Toulouse maçı ne zaman? 12:21
Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? 12:18
İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! 12:12
Daha Eski
Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! 11:51
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? 11:48
Bayer Leverkusen-Mönchengladbach maçı ne zaman Bayer Leverkusen-Mönchengladbach maçı ne zaman 11:44
Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga 11:41
Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? 11:32
Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman? Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman? 11:24