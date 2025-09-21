Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Borussia Dortmund ile Wolfsburg, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı 21 Eylül Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.