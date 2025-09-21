Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.