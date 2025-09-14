St. Pauli-Augsburg maçı izle | St. Pauli-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

St. Pauli-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen St. Pauli ile Augsburg, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "St. Pauli-Augsburg maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, St. Pauli-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. PAULI-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında oynanacak St. Pauli-Augsburg maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.