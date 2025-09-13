Heidenheim-Borussia Dortmund maçı izle | Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Heidenheim ile Borussia Dortmund, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Heidenheim-Borussia Dortmund maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Heidenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında oynanacak Heidenheim-Borussia Dortmund maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.